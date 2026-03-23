Offshore Oil Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Offshore Oil Engineering hat sich am 20.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,27 Prozent auf 9,50 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,53 Milliarden CNY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,470 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Offshore Oil Engineering ein EPS von 0,490 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Offshore Oil Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 27,08 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Offshore Oil Engineering 29,89 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at