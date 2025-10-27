Offshore Oil Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Offshore Oil Engineering veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Offshore Oil Engineering 6,34 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,00 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at