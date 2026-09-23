RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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23.09.2026 14:06:00
Offshorewindparks: Kalifornien will gegen RWE-Deal von Donald Trump vor Gericht ziehen
Der US-Präsident möchte es so: Gegen eine Entschädigung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar sollte der Energiekonzern RWE drei Offshorewindparkprojekte aufgeben. Doch die Abmachung könnte platzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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