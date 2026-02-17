OFFTEC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OFFTEC hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 JOD, nach 0,040 JOD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,10 Prozent auf 6,7 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,1 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,150 JOD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,140 JOD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,33 Prozent auf 32,01 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 36,10 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

