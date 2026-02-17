|
17.02.2026 06:31:28
OFFTEC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OFFTEC hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 JOD, nach 0,040 JOD im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,10 Prozent auf 6,7 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,1 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,150 JOD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,140 JOD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,33 Prozent auf 32,01 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 36,10 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!