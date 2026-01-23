OFG Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OFG Bancorp hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 221,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 229,6 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte OFG Bancorp einen Gewinn von 4,23 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat OFG Bancorp 902,89 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 870,51 Millionen USD erwirtschaftet worden.

