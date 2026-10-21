OFG Bancorp Aktie
WKN DE: A1T9X8 / ISIN: PR67103X1020
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21.10.2026 14:23:34
OFG Bancorp Q3 Net Income Rises
(RTTNews) - OFG Bancorp (OFG), the financial holding company for Oriental Bank, reported third quarter net income available to common stockholders of $56.6 million compared to $51.8 million, a year ago. EPS was $1.33 compared to $1.16. Total core revenues were $185.7 million compared to $184.0 million, last year.
José Rafael Fernández, CEO, said: "We delivered another strong quarter, with yearover-year increases of 14.7% in EPS and 1.0% in core revenues. Our results reflect continued momentum in commercial loan growth, stable credit quality and core deposit balances, disciplined expense management, and healthy profitability."
At last close on NYSE, OFG Bancorp shares were trading at $52.95.
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