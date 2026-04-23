OFG Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OFG Bancorp stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 226,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 217,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at