OFG Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OFG Bancorp ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OFG Bancorp die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1,39 USD. Im letzten Jahr hatte OFG Bancorp einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 230,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 224,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at