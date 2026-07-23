|
23.07.2026 06:31:29
OFG Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OFG Bancorp ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OFG Bancorp die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 1,39 USD. Im letzten Jahr hatte OFG Bancorp einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 230,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 224,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.