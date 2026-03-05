|
05.03.2026 06:31:28
OFS Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OFS Capital gab am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OFS Capital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,6 Millionen USD im Vergleich zu 9,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
OFS Capital hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,470 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,12 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahr hat OFS Capital im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,53 Millionen USD. Im Vorjahr waren 30,85 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.