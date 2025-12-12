OFS Credit Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OFS Credit Company präsentierte am 10.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 175,06 Prozent auf 11,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,390 USD. Im Vorjahr waren 0,900 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 40,54 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 18,33 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at