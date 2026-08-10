Ogaki Kyoritsu Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ogaki Kyoritsu Bank hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 139,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 98,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ogaki Kyoritsu Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at