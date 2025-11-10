Ogaki Kyoritsu Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ogaki Kyoritsu Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 87,09 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ogaki Kyoritsu Bank ein EPS von 28,88 JPY je Aktie vermeldet.

Ogaki Kyoritsu Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at