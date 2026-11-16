Ogaki Kyoritsu Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ogaki Kyoritsu Bank hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 25,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at