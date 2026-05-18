18.05.2026 06:31:29

Ogaki Kyoritsu Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Ogaki Kyoritsu Bank hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 158,79 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 153,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 466,06 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 353,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 107,02 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 85,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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