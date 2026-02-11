Ogaki Kyoritsu Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ogaki Kyoritsu Bank stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 121,19 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 95,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 25,11 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at