OGE Energy Aktie
WKN: 858352 / ISIN: US6708371033
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29.04.2026 13:03:15
OGE Energy Corp. Q1 Profit Drops
(RTTNews) - OGE Energy Corp. (OGE) released earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $50.2 million, or $0.24 per share. This compares with $62.7 million, or $0.31 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.7% to $752.6 million from $747.7 million last year.
OGE Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $50.2 Mln. vs. $62.7 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.31 last year. -Revenue: $752.6 Mln vs. $747.7 Mln last year.
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