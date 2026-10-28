OGE Energy Corp. Reveals Rise In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - OGE Energy Corp. (OGE) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $316.2 million, or $1.52 per share. This compares with $231.3 million, or $1.14 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 13.1% to $1.182 billion from $1.045 billion last year.

OGE Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $316.2 Mln. vs. $231.3 Mln. last year. -EPS: $1.52 vs. $1.14 last year. -Revenue: $1.182 Bln vs. $1.045 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.62 To $ 2.68