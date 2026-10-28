OGE Energy Aktie
WKN: 858352 / ISIN: US6708371033
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28.10.2026 13:37:28
OGE Energy Expects To Exceed Original 2026 Earnings Guidance Range
(RTTNews) - OGE Energy Corp. (OGE), the parent company of Oklahoma Gas and Electric Company, said, due to warmer than normal weather, it expects to exceed original 2026 earnings guidance range. OGE Energy now expects consolidated earnings between $2.62 to $2.68 per average share.
For the third quarter, the company's bottom line totaled $316.2 million, or $1.52 per share. This compares with $231.3 million, or $1.14 per share, last year. Revenue rose 13.1% to $1.182 billion from $1.045 billion last year.
At last close on NYSE, OGE Energy shares were trading at $48.91.
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