OGE Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OGE Energy hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OGE Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 965,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at