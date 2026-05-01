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01.05.2026 06:31:29
OGE Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
OGE Energy stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 752,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 747,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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