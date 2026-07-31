OGE Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OGE Energy hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,530 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,00 Prozent auf 711,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 741,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at