OGE Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OGE Energy hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte OGE Energy einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,56 Prozent zurück. Hier wurden 725,8 Millionen USD gegenüber 760,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

OGE Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,19 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,26 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at