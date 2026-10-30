OGE Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OGE Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte OGE Energy 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,18 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at