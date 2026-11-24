SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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24.11.2026 09:00:00
OGH-Präsident Kodek: "Der Umgang der Politik mit dem Justizbereich zeigt, dass sie reformunfähig ist"
Georg Kodek sieht im neuen Entwurf für eine Bundesstaatsanwaltschaft "Bestemm". Über die Strafmündigkeit müsse man nachdenken – aber auch über den Umgang mit jungen StraftäternWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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