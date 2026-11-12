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12.11.2026 06:31:28
OGURA CLUTCH gewährte Anlegern Blick in die Bücher
OGURA CLUTCH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
OGURA CLUTCH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 292,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 167,55 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,45 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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