OGURA CLUTCH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OGURA CLUTCH ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OGURA CLUTCH die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 167,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -148,950 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,37 Prozent auf 10,17 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,22 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at