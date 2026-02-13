OGURA CLUTCH stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OGURA CLUTCH hat am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

OGURA CLUTCH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 305,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 31,41 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 10,26 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at