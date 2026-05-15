OGURA CLUTCH zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OGURA CLUTCH lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 541,62 JPY. Im Vorjahresviertel waren 551,64 JPY je Aktie erzielt worden.

OGURA CLUTCH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1004,37 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 776,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat OGURA CLUTCH im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,66 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 43,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at