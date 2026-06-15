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15.06.2026 06:31:29
OHARA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
OHARA hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,92 JPY gegenüber 18,52 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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