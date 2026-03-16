OHARA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OHARA hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at