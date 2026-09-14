OHARA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OHARA äußerte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

OHARA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,37 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 9,10 Milliarden JPY gegenüber 7,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at