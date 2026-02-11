OHASHI TECHNICA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OHASHI TECHNICA veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,97 Prozent auf 10,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at