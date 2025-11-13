OHASHI TECHNICA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OHASHI TECHNICA äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 80,19 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OHASHI TECHNICA noch ein Gewinn pro Aktie von 33,70 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at