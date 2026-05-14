OHASHI TECHNICA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OHASHI TECHNICA ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OHASHI TECHNICA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,71 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 11,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 10,47 Milliarden JPY gegenüber 9,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 81,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 57,98 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,25 Prozent auf 40,92 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at