OHASHI TECHNICA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OHASHI TECHNICA hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OHASHI TECHNICA einen Umsatz von 9,92 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at