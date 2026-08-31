OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|Großauftrag
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31.08.2026 09:35:00
OHB-Aktie kräftig im Plus: Konzern erhält Großauftrag für 18 Satellitenplattformen
Der Konzern habe mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES (SES Global) einen Vertrag im Wert von rund einer Milliarde Euro über die Entwicklung und den Bau von 18 Satellitenplattformen unterzeichnet, teilte das SDAX-Unternehmen am Montag in Bremen mit.
IRIS ist laut Mitteilung die europäische Antwort auf den wachsenden Bedarf an sicherer und souveräner Satellitenkommunikation. Das System soll aus einer Konstellation von 348 Satelliten bestehen, die in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen fliegen. Mit IRIS verfolgt die EU das Ziel, ihre Souveränität im Bereich sicherer Satellitenkommunikation nachhaltig auszubauen.
Die OHB-Aktie zieht daraufhin im XETRA-Handel am Montag stellenweise um 4,11 Prozent auf 197,40 Euro an und ist damit Spitzenreiter im SDAX.
/err/stk
BREMEN (dpa-AFX)
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Bildquelle: OHB System AG
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