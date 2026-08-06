OHB Aktie

OHB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Raumfahrt 06.08.2026 09:27:38

OHB-Aktie sinkt: Raumfahrtkonzern sieht Nachfrage weiter steigen

OHB-Aktie sinkt: Raumfahrtkonzern sieht Nachfrage weiter steigen

Der Raumfahrtkonzern OHB erwartet für die kommenden Monate einen weiteren Zuwachs der Nachfrage.

Der Höhepunkt des Auftragseingangs sei im zweiten Halbjahr zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Ende Juni war das Auftragsbuch mit 3,3 Milliarden Euro fast acht Prozent dicker als ein Jahr zuvor.

Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal um sieben Prozent auf gut 329 Millionen Euro. Davon blieb vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) mit gut 33 Millionen Euro über ein Viertel mehr als im Vergleichszeitraum. Unterm Strich verzeichnete OHB allerdings wegen deutlich gestiegener Kosten sowie Verlusten aus Unternehmensbeteiligungen ein Minus von gut 5 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Gewinn von 7,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

OHB ist auf Satellitensysteme, bemannte Raumfahrt und Weltraum-Infrastruktur spezialisiert. Das Unternehmen bietet etwa Satelliten, Trägerraketenkomponenten und Bodensysteme an, ebenso wie nachgelagerte Dienstleistungen. Entsprechend profitiert das Unternehmen momentan von den hohen Investitionsplänen etwa von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Deutschlands Vorhaben für die militärische Raumfahrt sowie von der EU vorgeschlagene milliardenschwere Mittelzuweisung für Verteidigung und Raumfahrt.

Für das Gesamtjahr erwarten die Bremer eine bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) von 10,5 bis 11 Prozent. Nach dem ersten Halbjahr betrug sie gut 10 Prozent. Mittelfristig soll sie auf rund 13 Prozent steigen.

Via XETRA gibt die OHB-Aktie zeitweise 3,22 Prozent auf 240,50 Euro ab.

/lew/stw/mis

BREMEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

OHB-Aktie zieht kräftig an: Erste Analystenstimmen - SpaceX-Zahlen im Blick
OHB-Aktie schmiert ab: Kapitalerhöhung verwässert Streubesitz
OHB-Aktie unter der Lupe: So weit ist die deutsche Raketen-Rampe wirklich

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,OHB System AG

Nachrichten zu OHB SE

mehr Nachrichten

Analysen zu OHB SE

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OHB SE 232,00 -2,11% OHB SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen