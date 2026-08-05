SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Kaufempfehlungen
|
05.08.2026 09:27:39
OHB-Aktie zieht kräftig an: Erste Analystenstimmen - SpaceX-Zahlen im Blick
Bei SpaceX liefen im vergangenen Quartal unterm Strich rote Zahlen von 541 Millionen Dollar auf, nach einem Minus von rund einer Milliarde Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um fast 92 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. SpaceX übertraf damit deutlich die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 6,9 Milliarden Dollar gerechnet hatten.
SpaceX-Aktien hatten sich zuletzt etwas von ihrem Rekordtief knapp unter 105 Dollar erholt, nachdem sie Mitte Juni nach dem Börsengang zunächst noch auf über 225 Dollar nach oben geschnellt waren. Im nachbörslichen US-Handel nahmen die Anleger nach den Geschäftszahlen aber wieder den Fuß vom Gas. Am Donnerstag läuft die Haltefrist für weitere Aktien von Firmeninsidern und frühen Investoren aus, die dann in den Handel kommen könnten.
Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan ist mit seinem auf 220 Dollar angehobenen Kursziel allerdings optimistisch, dass die Aktien zumindest wieder an ihren Höchststand heranrücken. Mit dem ersten Quartalsbericht habe der Weltraum- und KI-Konzern seine großen Zielmärkte untermauert, schrieb er und hob die Fortschritte im KI-Bereich hervor. Diese seien der Grund für seine veränderten Prognosen.
OHB, die auf Tradegate am Morgen bis zu 272,50 Euro kosteten, trauen Experten nach aktuellen Analysen derweil bis zu 358 Euro zu. Dieses Kursziel setzte Michael Filatov von der Berenberg Bank für den europäischen Vertreter im "Weltraum-Superzyklus" an. Der rekordhohe Auftragsbestand sorge für eine überragend gute Berechenbarkeit, so der Analyst. Seine Kollegen von Jefferies und Goldman Sachs nannten derweil in aktuellen Analysen Kursziele von 280 und 250 Euro.
/ag/bek/mis
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SpaceX
|
07.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.