OHB Aktie

OHB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.08.2026 09:36:40

OHB: Auftrag von knapp 1 Mrd EUR bei europ Satellitenkommunikationssystem

DOW JONES--OHB hat einen Auftrag für die Entwicklung von 18 Satellitenplattformen für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS(2) erhalten. Laut Unternehmensmitteilung hat der Auftrag einen Wert von knapp 1 Milliarde Euro.

Wie das Bremer Raumfahrtunternehmen mitteilte, hat der SDAX-Konzern mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Im Auftrag von knapp 1 Milliarde Euro seien die Entwicklung und der Bau von 18 Satellitenplattformen für Europas geplantes Programm für sichere Satellitenkommunikation IRIS(2) - Secure Connectivity Programme enthalten. Der Auftrag sei der erste Großauftrag für OHB im Rahmen der IRIS(2)-Konzession und folge auf den offiziellen Start der Umsetzungsphase des Programms am 6. August 2026.

IRIS(2) steht für Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite und ist das geplante, sichere Satellitenkommunikationsprogramm der Europäischen Union. Das System soll aus einer Konstellation von 348 Satelliten bestehen, die in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen fliegen.

Im Zuge dessen habe die Europäische Kommission ein SpaceRISE-Konsortium mit Entwicklung und Bereitstellung der IRIS-2-Infrastruktur betraut, bei dem OHBs Vertragspartner SES für die Umsetzung des Systemanteils im mittleren Erdorbit (MEO) verantwortlich zeichne.

Die 18 Satellitenplattformen, die OHB an SES liefern wird, seien laut Mitteilung ein zentraler Bestandteil der MEO-Infrastruktur von IRIS(2). Die MEO-Satelliten sollen eine maximale Leistung von etwa 15 Kilowatt und beim Start eine Masse von jeweils circa 2,6 Tonnen haben.

"Mit Galileo und Copernicus hat OHB bereits zwei der wichtigsten europäischen Satellitenprogramme maßgeblich mitgestaltet. Umso mehr freuen wir uns, mit der Entwicklung von 18 Satellitenplattformen für IRIS(2) betraut worden zu sein und damit unsere Rolle in Europas strategischer Weltrauminfrastruktur weiter auszubauen", sagt OHB-CEO Marco Fuchs.

OHB sei seit Beginn des Programms ein wesentlicher Technologiepartner des SpaceRISE-Konsortiums und Teil des industriellen Kernteams. Neben SES gehören auch EUTELSAT und HISPASAT dem Konsortium an.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 03:36 ET (07:36 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OHB SE

mehr Nachrichten

Analysen zu OHB SE

mehr Analysen
26.08.26 OHB Outperform Oddo BHF
11.08.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OHB SE 207,00 8,38% OHB SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:52 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX etwas fester -- DAX in Rot -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen