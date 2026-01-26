OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|
26.01.2026 14:47:39
OHB bestätigt Kooperationsgespräche mit Rheinmetall
DOW JONES--Der Satellitenhersteller OHB hat Kooperationsgespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigt. Dabei gehe es "um eine Zusammenarbeit für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand", teilten die Bremer am Montagnachmittag mit ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatten die Financial Times (FT) und das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Personen berichtet, die beiden Unternehmen sprächen über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr. Es soll sich dabei um die Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4" handeln. Mit mindestens hundert Satelliten sollen bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzt werden.
Der Auftragswert könnte laut FT bei bis zu 10 Milliarden Euro liegen. Die Ausschreibung für das Bundeswehr-Projekt könne schon im Februar erfolgen und auch Airbus könnte sich bewerben, berichtete das Handelsblatt. Der Aktienkurs von OHB hat am Montag mit einem Gewinnsprung auf die Berichte reagiert und liegt am Nachmittag mit 27,2 Prozent im Plus.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2026 08:48 ET (13:48 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OHB SE
|
15:10
|OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation (dpa-AFX)
|
14:47
|OHB bestätigt Kooperationsgespräche mit Rheinmetall (Dow Jones)
|
14:30
|EQS-Adhoc: OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern (EQS Group)
|
14:30
|EQS-Adhoc: OHB SE confirms talks on a potential cooperation with the Rheinmetall Group (EQS Group)
|
10:55
|Aufrüstung im Weltall: Rheinmetall will mit OHB deutsches Starlink bauen (Spiegel Online)
|
20.01.26
|EQS-News: OHB SE: Capital Market Day 2026 (EQS Group)
|
20.01.26
|EQS-News: OHB SE: Capital Market Day 2026 (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-News: Nichtberücksichtigung von Stimmrechten gemäß § 36 Nr. 3 WpÜG in Bezug auf die OHB SE, Bremen (ISIN: DE0005936124) (EQS Group)