OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|
12.11.2025 10:52:00
OHB gründet Tochterfirma für den Bau mobiler Raketenstartrampen
Deutschland will Raketen von der Nordsee aus starten. Die mobilen Startrampen soll die neue OHB-Tochter European Spaceport Company bauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OHB SEmehr Nachrichten
|
08:00
|EQS-News: OHB SE: Finanzergebnisse Q3 2025 (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: OHB SE: Financial results Q3 2025 (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-News: OHB gründet neues Unternehmen zur Entwicklung von Startplatzinfrastruktur (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-News: OHB establishes new company to develop launch site infrastructure (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-News: OHB SE schließt vollständige Übernahme der MT Aerospace AG ab (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-News: OHB SE completes full takeover of MT Aerospace AG (EQS Group)
|
03.09.25
|EQS-News: Dr. Tim Tecklenburg wird neuer Finanzvorstand der OHB SE (EQS Group)
|
03.09.25
|EQS-News: Dr. Tim Tecklenburg appointed new Chief Financial Officer of OHB SE (EQS Group)