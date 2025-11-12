OHB Aktie

OHB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

12.11.2025 10:52:00

OHB gründet Tochterfirma für den Bau mobiler Raketenstartrampen

Deutschland will Raketen von der Nordsee aus starten. Die mobilen Startrampen soll die neue OHB-Tochter European Spaceport Company bauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
