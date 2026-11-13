OHB SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OHB SE hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OHB SE ein EPS von 0,640 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 312,5 Millionen EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OHB SE 283,9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at