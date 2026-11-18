OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
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18.11.2026 15:04:00
OHB soll einen Satellit für die Beseitigung von Weltraumschrott bauen
Die ESA hat einen Auftrag für eine Mission für die Beseitigung von Weltraumschrott an OHB vergeben. Die seit längerem geplante Mission soll 2030 starten.
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