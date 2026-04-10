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10.04.2026 06:31:29
Ohba informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ohba hat am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,43 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18,50 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,72 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,62 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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