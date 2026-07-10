Ohba stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ohba äußerte sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,78 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ohba in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,91 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 92,41 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 83,68 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at