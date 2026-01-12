Ohba veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ohba hat sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 30,91 JPY gegenüber 23,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 4,44 Milliarden JPY gegenüber 4,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at