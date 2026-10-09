Ohba: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ohba hat am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,76 JPY, nach 7,81 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,94 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,12 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at