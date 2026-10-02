Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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02.10.2026 17:00:24
Ohio Rep. David Taylor Bought Up to $45K Worth of Amgen Stock
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|Amgen Inc.
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