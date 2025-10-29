Ohio Valley Banc gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ohio Valley Banc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ohio Valley Banc noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 22,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at