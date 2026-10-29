Ohio Valley Banc hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ohio Valley Banc hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,9 Millionen USD – ein Plus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ohio Valley Banc 23,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at